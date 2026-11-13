Film-Doku zum FC Wacker
Über 100 Jahre Geschichten: Eine Spendenaktion, die den Tormann retten sollte
Bis zur Übersiedlung auf die andere Seite des Südrings lebte die Legende FC Wacker im alten Tivoli auf.
© FC Wacker
Eine Film-Doku blickt auf die Geschichte des FC Wacker zurück, auf Details einer bewegten Vereinshistorie. Schwarz-Grün etablierte sich erst in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts als Tiroler Vorzeigeverein, das Gründungsjahr datiert ein Jenbacher Sporthistoriker auf das Jahr 1914.
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