Im Zahmen Kaiser gibt‘s was Neues: Hütte erstrahlt in neuem Glanz

Die teilweise neu gebaute Vorderkaiserfeldenhütte im Zahmen Kaiser hat seit wenigen Wochen wieder ihre Pforten geöffnet. Anspruchsvoll ist der Aufstieg von Ebbs.

Vom Bett im Lager aus durch großflächige Fenster auf den Kaiser und hinab das Inntal schauen: Das ist in der Vorderkaiserfeldenhütte oberhalb von Ebbs möglich und könnte manchen verleiten, ein wenig länger liegenzubleiben, um die tollen Ausblicke zu genießen.

Doch die auf 1388 Meter Seehöhe gelegene Einkehr des Alpenvereins München und Oberland, die – teilweise neu errichtet – seit wenigen Wochen wieder geöffnet hat, ist noch aus weiteren Gründen einen Besuch wert. So kamen etwa alte Möbel und Elemente aus der alten Hütte, die über 130 Jahre alt war, wieder zum Einsatz. Von der wurden übrigens zwei Drittel abgerissen, weswegen auch ein Teil der alten Bausubstanz erhalten geblieben ist. Ganz neu ist zudem ein Selbstversorgerhaus, welches neben der Vorderkaiserfeldenhütte gebaut wurde.

In Buchberg geht es durch ein Drehgitter auf einen Steig in den Wald hinein. © Irene Rapp

Wir haben am vergangenen Sonntag das Bauwerk besucht: Eine Möglichkeit wäre der Aufstieg über das Kaisertal (mit Start in Ebbs/Eichenwang samt Bewältigung von 280 Stiegen in das Kaisertal). Wir sind in Ebbs/Buchberg gestartet, wobei gesagt werden muss: Dieser Aufstieg ist zwar kürzer, aber anspruchsvoller. Noch dazu sorgt die nordseitig ausgerichtete Lage dafür, dass man fast nur im Schatten unterwegs ist.

So kommt man hin

In Ebbs in den über dem Ortszentrum liegenden Ortsteil Buchberg am Kaiser (vor einem Weiderost, auf dessen rechter Seite ein Masten mit zahlreichen Hinweisschildern steht, finden sich Parkmöglichkeiten). Von hier aus sind es laut einem der Schilder rund drei Stunden Gehzeit, das ist aber sehr großzügig bemessen.

Der Aufstieg über den „Musikantensteig“ zur Vorderkaiserfeldenhütte erfordert Trittsicherheit. © Irene Rapp

Zunächst auf einem Steig bis zum Waldrand und durch ein Drehgitter. Apropos Wald: Die 800 Höhenmeter führen ausschließlich durch schönen Mischwald, der sich derzeit in vielen Farben präsentiert. Die Kehrseite der Medaille: Das Laub auf dem Steig kann rutschig sein, daher Vorsicht!

In einer kleinen Vertiefung im Fels findet sich ein Tenorhorn, daher auch der Name „Musikantensteig“. © Irene Rapp

Nun in südöstlicher Richtung mitunter steil bergauf, zu Beginn wird dreimal die Forststraße gequert. Der Weg – „Musikantensteig“ genannt – ist gut beschildert, zudem finden sich viele Markierungen im Gelände. Im oberen Bereich wird es felsiger, da streift man die nördlichen Ausläufer des Zahmen Kaisers: unter anderem geht es über ein Felsband (seilversichert), weiter oben wirkt der Weg entlang einer Felswand von unten aber dramatischer aus als er ist.

Bei einem großen Felsen (gegenüber einer Bank) gibt es dann etwas zu entdecken: In einer Vertiefung findet sich ein Tenorhorn, einst sollen hier nämlich Musikanten mit ihren Instrumenten zu den Almen bzw. Hütten aufgestiegen sein.

Entlang dieser Felswand geht es weiter hinauf. © Irene Rapp

Viele Spenden für Umbau

Vor allem im letzten Abschnitt wird es anspruchsvoll, beim Abstieg ist hier Vorsicht angesagt. Betritt man dann baumloses Gelände, ist links über einem die Vorderkaiserfeldenhütte schon sichtbar. Die letzten Meter hinauf sind auf einem Forstweg zu gehen.

© TT-Technik

Infos zur Tour Start: Ebbs, Ortsteil Buchberg (628m), bei einem Weiderost befinden sich einige Parkmöglichkeiten am Straßenrand (kostenlos). Zu bewältigende Höhenmeter/Entfernungskilometer zur Vorderkaiserfeldenhütte (1388m): rund 3,5 Kilometer, 809 Höhenmeter. Gehzeit: ab 1:45 Stunden. Aufstieg von der Kaiserfeldenhütte zur Naunspitze (1633m): rund 1 Stunde. Aufstieg zur Kaiserfeldenhütte über das Kaisertal: rund 5 Kilometer, 800 Höhenmeter. Vorderkaiserfeldenhütte: www.alpenverein-muenchen-oberland.de

Die alpine Unterkunft steht auf einem wunderschönen Platz unterhalb der Naunspitze (1633m), die Ausblicke sind traumhaft. Aber auch das Innere kann sich sehen lassen: Im Eingangsbereich sind zahlreiche Plaketten mit den Namen von Menschen angebracht, die den rund 5,2 Millionen teuren Um- bzw. Neubau u.a. möglich gemacht haben.

In der gemütlichen Gaststube wiederum beeindrucken die großen Fensterfronten Richtung Westen und Süden sowie Mobiliar, das wohl noch aus der alten Hütte stammt. Die Speisekarte ist klein, aber fein und auch Veganer werden fündig werden.

Noch ein Plus: Die Einkehr hat bis 25. Jänner geöffnet, dann ist Betriebsurlaub.