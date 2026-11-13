Die Skiwelt blickt nach Gurgl

Am 21. und 22. November 2026 gastiert der Audi FIS Ski Weltcup bereits zum vierten Mal in Folge in Gurgl.

m malerischen Tiroler Wintersportort trifft sich die Slalom-Weltelite zu einem der Höhepunkte im alpinen Technik-Kalender. Den Auftakt machen am Samstag die Damen, ehe am Sonntag die Herren um Weltcuppunkte und Podestplätze fahren.

Die selektive und anspruchsvolle Kirchenkarpiste mit einer durchschnittlichen Neigung von über 38 Prozent verspricht spektakulären Skisport und Spannung bis zum letzten Tor. Für das Ski Austria Team ist Gurgl nach dem Weltcupauftakt in Sölden bereits das zweite Heimspiel der Saison im Ötztal. Die österreichischen Slalom-Asse um Fabio Gstrein, Manuel Feller, Michael Matt, Katharina Truppe oder Katharina Huber dürfen dabei erneut auf die Unterstützung Tausender begeisterter Fans bauen und wollen vor heimischem Publikum um die Podestplätze mitfahren.

Programm Audi FIS Ski Weltcup Gurgl 2026: Samstag, 21.11.: Slalom Damen, 10.30 und 13.30 Uhr Sonntag, 22.11.: Slalom Herren, 10.30 und 13.30 Uhr Hier geht‘s zu den Tickets: Ski Austria Ticket Onlineshop | Alle Ski Austria Events

Weltcup-Flair erwartet die Besucherinnen und Besucher dabei nicht nur entlang der Strecke und im Zielgelände oberhalb des Top Mountain Crosspoint. Unterhaltsame Rahmenprogramme auf dem Vorplatz und im Foyer des Gurgl Carat in Obergurgl runden die Wettkämpfe stilgerecht ab.

Damit bietet der Audi FIS Skiweltcup Gurgl einmal mehr die perfekte Bühne für ein zweitägiges Skifest mit Spannung, Emotionen und Spitzensport vor einer atemberaubenden Bergkulisse.