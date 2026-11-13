Medien in Südtirol
Paukenschlag bei Athesia: Michl Ebner wird „Dolomiten“-Chefredakteur
Michl Ebner ist Präsident des Verwaltungsrats des Medienunternehmens Athesia. Mit 16. November wird er Chefredakteur der Tageszeitung „Dolomiten“.
© Burgi Triendl
Erst im August übergab Michl Ebner nach 31 Jahren die operative Leitung der Athesia-Gruppe an seinen Sohn Georg. Nun übernimmt der langjährige Verleger selbst die redaktionelle Führung der Südtiroler Tageszeitung „Dolomiten“. Der bisherige Chefredakteur Elmar Pichler Rolle bleibt im Unternehmen.
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