Paukenschlag bei Athesia: Michl Ebner wird „Dolomiten“-Chefredakteur

Erst im August übergab Michl Ebner nach 31 Jahren die operative Leitung der Athesia-Gruppe an seinen Sohn Georg. Nun übernimmt der langjährige Verleger selbst die redaktionelle Führung der Südtiroler Tageszeitung „Dolomiten“. Der bisherige Chefredakteur Elmar Pichler Rolle bleibt im Unternehmen.