Kilometerlanger Stau nach Unfall auf Inntalautobahn bei Wattens

Auf der A12 Inntalautobahn bei Wattens kam es am Freitagnachmittag zu einem Unfall in Fahrtrichtung Innsbruck. Laut ersten Informationen der Leitstelle Tirol waren fünf Personen vom Unfall betroffen, zwei davon wurden verletzt. Eine Person wurde von der Rettung ins Krankenhaus Hall gebracht, die andere wurde an der Unfallstelle versorgt. Details zum Unfallhergang bzw. zu beteiligten Fahrzeugen lagen zunächst nicht vor.