Stau bis Vomp
Kilometerlanger Stau nach Unfall auf Inntalautobahn bei Wattens
Einsatzkräfte an der Unfallstelle bei Wattens. Zumindest ein Fahrzeug wurde schwer beschädigt.
© Zoom.Tirol
Auf der A12 Inntalautobahn bei Wattens kam es am Freitagnachmittag zu einem Unfall in Fahrtrichtung Innsbruck. Laut ersten Informationen der Leitstelle Tirol waren fünf Personen vom Unfall betroffen, zwei davon wurden verletzt. Eine Person wurde von der Rettung ins Krankenhaus Hall gebracht, die andere wurde an der Unfallstelle versorgt. Details zum Unfallhergang bzw. zu beteiligten Fahrzeugen lagen zunächst nicht vor.
Der erste Fahrstreifen sowie der Pannenstreifen mussten gesperrt werden, nur die Überholspur blieb frei. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau, der zeitweise bis nach Vomp reichte. Auf der Strecke muss aktuell noch mit massiven Verzögerungen gerechnet werden. (TT.com)
Der Stau war mehrere Kilometer lang.
© Marco Witting