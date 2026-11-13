Kilometerlanger Stau nach Unfall auf Inntalautobahn bei Wattens: Zwei Verletzte
Auf der A12 Inntalautobahn bei Wattens kam es am frühen Freitagnachmittag zu einem Unfall in Fahrtrichtung Innsbruck. Laut ersten Informationen der Leitstelle Tirol waren fünf Personen vom Unfall betroffen, zwei davon wurden verletzt. Eine Person wurde von der Rettung ins Krankenhaus Hall gebracht, die andere wurde von den Rettungskräften an der Unfallstelle versorgt. Details zum Unfallhergang bzw. zu beteiligten Fahrzeugen lagen zunächst nicht vor. Der Unfall ereignete sich kurz nach 13 Uhr.
Der erste Fahrstreifen sowie der Pannenstreifen mussten gesperrt werden, nur die Überholspur blieb frei. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau, der zeitweise bis nach Vomp reichte. Auf der Strecke muss aktuell noch mit massiven Verzögerungen gerechnet werden. (TT.com)