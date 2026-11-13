Zu spät gebremst: Jugendlicher in Kufstein auf Zebrastreifen von Auto erfasst

Ein 16-Jähriger wurde bei einem Autounfall auf einem Zebrastreifen in Kufstein schwer verletzt. Eine Autofahrerin hatte den Fußgänger zu spät bemerkt.

Ein Jugendlicher ist am Freitag in der Früh auf einem Zebrastreifen in Kufstein von einem Auto erfasst und verletzt worden. Der 16-Jährige überquerte gegen 6 Uhr die Tiroler Straße (B171). Zugleich war eine 58-Jährige mit ihrem Auto von Kufstein-Endach kommend in Richtung Stadtzentrum unterwegs.