SVI greift im Stadtderby nach dem achten Sieg, Tirol-Ligist Kundl nach der Winterkrone

Abgesehen von der Westliga schreiten die Ligen im Tiroler Fußball-Unterhaus am Wochenende in die Winterpause. In der tt.com Tiroler Liga und der 1. Landesliga West geht es noch um die Winterkrone. Der SVI und Schwaz wollen ihre Siegesserie indes mit Derbyerfolgen verlängern.