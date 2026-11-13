Topspiele im Unterhaus
SVI greift im Stadtderby nach dem achten Sieg, Tirol-Ligist Kundl nach der Winterkrone
Iannis Tintas (l.) möchte mit dem Landesligisten SVI den achten Sieg in Folge einfahren, Trainer Stefan Oberhuber mit Tirol-Ligist Kundl die Winterkrone holen.
© Patrick Steiner, Axel Springer
Abgesehen von der Westliga schreiten die Ligen im Tiroler Fußball-Unterhaus am Wochenende in die Winterpause. In der tt.com Tiroler Liga und der 1. Landesliga West geht es noch um die Winterkrone. Der SVI und Schwaz wollen ihre Siegesserie indes mit Derbyerfolgen verlängern.
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