Bischofskonferenz bestellt ihren vielleicht letzten Mann als Generalsekretär

Letztendlich wird der Vatikan entscheiden, aber für die Österreichische Bischofskonferenz ist bereits jetzt klar: Bald könnte sie eine Generalsekretärin haben. Kritik üben die Bischöfe an der Sozialhilfe Neu und am assistierten Suizid.

Salzburg – Der Priester Simon Weyringer (46) wird neuer Generalsekretär der Bischofskonferenz. Das gab Erzbischof Franz Lackner am Montag nach Abschluss der Herbstvollversammlung der Österreichischen Bischofskonferenz bekannt. Weyringer (46) folgt auf Peter Schipka (55), der an die Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Niederösterreich wechselt. Geplant ist außerdem eine Statutenänderung, die künftig die Besetzung des Generalsekretariats auch für Frauen öffnen soll.

Einhelliger Beschluss

Vorerst tritt aber Weyringer das Amt an – mit 1. Dezember. Dass sein Nachfolger eine Frau sein kann, daran zweifelt in der Bischofskonferenz niemand. „Ich habe bereits bei Interviews gesagt, dass ich nicht gegen eine derartige Statutenänderung bin“, so Lackner. Die Meinung zu diesem Punkt sei „einhellig“, betonte er. „Da gibt es keine verschiedenen Meinungen, die sagen, dass das nicht sein soll.“

Dieser Prozess werde erwartungsgemäß einige Zeit in Anspruch nehmen, so Lackner, der auch auf die nötige Zustimmung aus dem Vatikan verwies.

Kritik an Sozialhilfe

Scharfe Kritik übte Lackner an der von der Regierung geplanten Sozialhilfe Neu. Diese würde zu mehr Kinderarmut führen, hielten die Bischöfe in einer Erklärung fest. „Vor allem kinderreiche Familien zählen zu den größten Verlierern", so Lackner.

Altsein ist keine Krankheit, der assistierte Suizid keine Therapie. Franz Lackner, Erzbischof von Salzburg

Deutlich positioniert sich die Katholische Kirche auch in der weiteren Ablehnung des assistierten Suizids. Dieser sei keine akzeptable Option, weil er das Recht auf Leben als fundamentalen Wert des Zusammenlebens schwäche. Das Wissen in der Bevölkerung über den Zugang zu Hospiz- und Palliativversorgung sei zudem mitunter mangelhaft, meinte Lackner.

Auch warne man davor, das Alter selbst zu pathologisieren. „Altsein ist keine Krankheit, der assistierte Suizid keine Therapie.“ Die Aufgabe von Medizin und Pflege bleibt es, „Menschen zu begleiten, Leiden zu vermindern und Lebensqualität zu erhalten“.

Gleichzeitig betonte Erzbischof Lackner, er verurteile niemanden, der assistierten Suizid in Anspruch nehme.

Künstliche Intelligenz nur unterstützend

Beschäftigt haben sich die Bischöfe in ihrer Herbstvollversammlung auch mit Künstlicher Intelligenz und den anstehenden Pfarrgemeinderatswahlen. „Der Einsatz von KI in der Feier der Sakramente, Verkündigung, Liturgie oder Seelsorge darf ausschließlich unterstützend erfolgen. Das Ersetzen menschlicher Beziehungen, seelsorglicher Gespräche, von Gemeinschaft oder Ritualen durch KI ist unzulässig und wird ausdrücklich abgelehnt“, hieß es in der Abschlusserklärung.