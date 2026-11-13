Projekt „eurotours2026“
Aufbruch hinter Glasfassaden: Kann eine einzige Branche ein ganzes Land retten?
Zwei Jahre lang gingen vor allem junge Leute in Serbien für eine bessere Zukunft und gegen den langjährigen Machthaber Aleksandar Vučić auf die Straße.
© IMAGO/Alexander Ryumin
Serbien kämpft mit der Abwanderung junger Fachkräfte, gleichzeitig verspricht der wachsende IT-Sektor neue Perspektiven. Zwischen rauem Sichtbeton der Vergangenheit und glänzenden Glasfronten des Wandels sucht eine neue Generation nach ihrer Zukunft.
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