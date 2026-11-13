König Charles III. wird 78: Wie ihn Elton John zum Lachen bringt

König Charles III. feiert seinen Geburtstag mit einem ungewöhnlichen Radioauftritt. Mit Elton John spricht er über Musik, junge Talente – und alte Hasen, wie er über sich selbst scherzt.

Für einen Scherz über das Älterwerden ist König Charles III. durchaus zu haben. Als er Elton John im gemeinsamen Radiogespräch als britischen Nationalschatz würdigt, witzelt der Sänger, bald in der Antiquitätensendung „Antiques Roadshow“ aufzutauchen. Charles’ trockene Antwort: „Willkommen im Club.“

Am Samstag wird der König 78. Passend dazu erscheint eine einstündige Sonderausgabe von „Elton John’s Rocket Hour“ auf Apple Music 1. Premiere ist um 10 Uhr österreichischer Zeit. Aufgenommen wurde das Gespräch bereits im Oktober in London.

Wie Charles der Band Muse beim Start half

Anlass ist auch das 50-jährige Bestehen seines Jugendhilfswerks The King’s Trust. Charles und Elton John erinnern sich an Benefizkonzerte und erzählen von Talenten, die Unterstützung bekamen. Dazu zählt die Rockband Muse: Als sie noch Rocket Baby Dolls hieß, erhielt sie einen Zuschuss für ihre Musikanlage. Jahre später spielte sie selbst ein Benefizkonzert für den Trust.