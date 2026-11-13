Auszeichnung für Friedenseinsatz im Libanon: Er ist der „Soldat des Jahres“

Das Bundesheer hat am Freitag die Awards für herausragendste Leistungen, besondere Initiativen und gelebte soldatische Tugenden im Jahr 2026 verliehen. Stellvertretend für alle österreichischen Soldatinnen und Soldaten im UNIFL-Friedenseinsatz im Libanon wurde Major Markus Wappel zum „Soldat des Jahres“ gekürt.