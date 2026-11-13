Spezialpreis für Bergführer
Auszeichnung für Friedenseinsatz im Libanon: Er ist der „Soldat des Jahres“
Verteidigungsministerin Klaudia Tanner ehrt den Soldaten des Jahres 2026, Major Markus Wappel (zweiter von rechts).
© Paul Kulec/Bundesheer HBF
Das Bundesheer hat am Freitag die Awards für herausragendste Leistungen, besondere Initiativen und gelebte soldatische Tugenden im Jahr 2026 verliehen. Stellvertretend für alle österreichischen Soldatinnen und Soldaten im UNIFL-Friedenseinsatz im Libanon wurde Major Markus Wappel zum „Soldat des Jahres“ gekürt.
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