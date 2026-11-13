Drei Schüsse auf Wörgler Spielplatz: Polizei stellte Gasdruckpistole sicher

Drei Schüsse hat ein 21-Jähriger am Freitag gegen 13 Uhr auf einem Spielplatz in Wörgl mit einer Gasdruckpistole abgegeben. Nach eigenen Angaben habe er aus Spaß geschossen, berichtete die Polizei.

Der Deutsche hielt sich zu diesem Zeitpunkt gemeinsam mit zwei Freunden auf dem Spielplatz auf. Die Polizei stellte die Gasdruckpistole sicher und sprach gegen den 21-Jährigen ein vorläufiges Waffenverbot aus. Der Mann wird bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt. (TT.com)