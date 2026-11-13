Alkoholisierte Autofahrerin prallte in Brixen im Thale gegen beide Tunnelwände
Eine 44-jährige Autofahrerin ist am Freitagvormittag im Umfahrungstunnel von Brixen im Thale gegen beide Tunnelwände geprallt. Die Frau wurde leicht verletzt. Ein nach dem Unfall durchgeführter Alkomattest fiel positiv aus.
Die Österreicherin war kurz vor 10 Uhr auf der Brixentalstraße (B170) in Richtung Kitzbühel unterwegs. Nach eigenen Angaben verlor sie wegen einer Panikattacke die Kontrolle über ihr Auto. Der Wagen prallte zunächst gegen die linke und anschließend gegen die rechte Tunnelwand. Weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt.
Die 44-Jährige erlitt leichte Verletzungen an Armen und Beinen. Nach der Erstversorgung brachten Rettungskräfte sie ins Krankenhaus St. Johann. Die Polizei nahm ihr den Führerschein noch an der Unfallstelle ab. Der Umfahrungstunnel war bis etwa 11.15 Uhr komplett gesperrt. (TT.com)