Alkoholisierte Autofahrerin prallte in Brixen im Thale gegen beide Tunnelwände

Eine 44-jährige Autofahrerin ist am Freitagvormittag im Umfahrungstunnel von Brixen im Thale gegen beide Tunnelwände geprallt. Die Frau wurde leicht verletzt. Ein nach dem Unfall durchgeführter Alkomattest fiel positiv aus.

Die Österreicherin war kurz vor 10 Uhr auf der Brixentalstraße (B170) in Richtung Kitzbühel unterwegs. Nach eigenen Angaben verlor sie wegen einer Panikattacke die Kontrolle über ihr Auto. Der Wagen prallte zunächst gegen die linke und anschließend gegen die rechte Tunnelwand. Weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt.