Integration: Verfassungsdienst hat massive Bedenken gegen neues Gesetz

Das Integrationspflichtengesetz, das eng mit der Sozialhilfe Neu verzahnt ist, ist in der Begutachtungsphase auf breite Kritik gestoßen. Nicht nur NGOs haben Probleme damit, auch AMS und Richtervereinigung sind unzufrieden.

Wien – Am Donnerstagabend endete die Begutachtungsfrist für das Integrationspflichtengesetz, über 50 Stellungnahmen sind eingegangen. Hilfsorganisationen befürchten durch die geplanten Reformen mehr Hürden für die Integration statt Erleichterungen. Kritisiert wird unter anderem die Höhe der vorgesehenen Verwaltungsstrafen bei Nichterfüllung von Integrationspflichten.

Verfassungsdienst skeptisch

Der Verfassungsdienst des Bundeskanzleramts hat außerdem verfassungs- und unionsrechtliche Bedenken. Weigern sich Flüchtlinge die sogenannten „Werte-Charta“, mit der sie sich zu den Werten der österreichischen Bundesverfassung und gegen Antisemitismus bekennen sollen, zu unterzeichnen, drohen laut dem Integrationspflichtengesetz Geldstrafen von 250 bis 1500 Euro – im Wiederholungsfall sogar bis zu 5000 Euro.

Eine solche strafbewehrte Verpflichtung zu einem persönlichen Bekenntnis dürfte in das Recht auf freie Meinungsäußerung sowie das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Weltanschauungsfreiheit eingreifen, meint der Verfassungsdienst in seiner Stellungnahme.

Keine Integration durch Misstrauen

Eine grundlegende Überarbeitung des Gesetzesentwurfs fordern zahlreiche NGOs, die durch das Gesetz eher neue Hürden für die Integration statt Erleichterungen orten. „Integration gelingt nicht durch undifferenziertes und pauschales Misstrauen und Strafe, sondern durch verlässliche Angebote und Rahmenbedingungen“, meint etwa die Asylkoordination in ihrer Stellungnahme. Einhellig kritisiert wird von den NGOs eine mangelnde Verhältnismäßigkeit der vorgesehenen Strafen und die Möglichkeit von Doppelsanktionen – durch Leistungskürzungen in der Sozialhilfe und Verwaltungsstrafen nach dem Integrationsgesetz. Bedenken gibt es außerdem über ein ausreichendes Angebot der verpflichtenden Deutschkurse.

AMS rät zur Verschiebung

Caritas, Diakonie, Volkshilfe, UNHCR sowie die Bischofskonferenz kritisieren überdies, dass Deutschkurse nur Asylwerbern mit hoher Anerkennungswahrscheinlichkeit offenstehen würden. Einer wie im Regierungsprogramm vorgesehenen Integration ab Tag 1 komme man damit nicht nach, so die Kritik. Antragsteller im Beschwerdeverfahren, das oft Jahre dauern würde, hätten zudem keinen Zugang zu Integrationsmaßnahmen, kritisiert die Caritas. Unklar sei zudem, ob die kostenlosen Integrationsmaßnahmen auch nach Ablauf des dreijährigen Integrationsprogramms weiter zur Verfügung stehen.

Das Arbeitsmarktservice (AMS) hat überhaupt ernsthafte Bedenken über die praktische Umsetzbarkeit des Gesetzes. Eine Umsetzung ab 1. Jänner 2027 sei nicht möglich, so der eindeutige Befund. Denn um den vorgesehenen automatisierten Datenaustausch zwischen den betroffenen Einrichtungen zu ermöglichen, seien wesentliche Eingriffe in die Prozesse und die EDV-Abwicklung nötig. Das AMS rät zu einer Verschiebung auf den 1. Jänner 2028.

Mehr Arbeit für die Gerichte?