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„Prinzessin“ angekommen: Sängerin Avril Lavigne ist Mutter geworden
In den 2000er-Jahren wurde Avril Lavigne mit Songs wie „Sk8er Boi“ berühmt.
© IMAGO/Helle Arensbak
Sängerin Avril Lavigne ist Mutter geworden. Die 42-Jährige schrieb auf ihrem Instagramprofil, dass ihre „Prinzessin“ angekommen sei. Dazu postete sie ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem die kanadische Sängerin ein Baby in ihren Armen hält. Auf einem weiteren war eine Babyhand von elterlichen Händen umschlossen und ein drittes Schwarz-Weiß-Foto zeigt drei Paar Schuhe auf einem Skateboard drapiert – was Vater, Mutter und Kind darstellen soll.
Lavigne feierte in den 2000er-Jahren große Erfolge mit Pop-Rock-Punk-Songs wie „Complicated“, „Sk8er Boi“ und „I'm with You“, die zu Ohrwürmern wurden. (APA)
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