Verhandlungen über die Zukunft der Ukraine: Europa sucht seine Stimme

Europa möchte künftig wieder mit am Tisch sitzen, wenn über die Ukraine verhandelt wird. Doch auf einen Verhandlungsführer wollte man sich trotz Drucks aus den USA auch am Rande des EU-Gipfels nicht festlegen.

Nach den direkten Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine unter Vermittlung der USA vergangenen Dienstag und Mittwoch in Abu Dhabi sucht Europa seine Rolle. In Abu Dhabi blieb es außen vor, Moskau wollte die Europäer nicht am Verhandlungstisch sitzen sehen. Dies soll sich nun ändern. Doch wer für Europa mit am Tisch sitzen soll, sorgt für Diskussionen, auch beim EU-Gipfel in Dublin.

Die Europäer sollen jetzt doch mitreden dürfen

Russlands Präsident Wladimir Putin ist nach US-Angaben bereit, die Europäer bei Ukraine-Friedensgesprächen an den Verhandlungstisch zu lassen. Es gebe die Zustimmung, die europäischen Partner in die nächste Verhandlungsrunde einzubeziehen, teilte Unterhändler Jared Kushner in der Nacht zu Freitag mit. Der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump hatte den Kremlchef am Donnerstag gemeinsam mit seinem US-Kollegen Steve Witkoff in Moskau getroffen.

Und Kushner konnte sich auch einen Seitenhieb in Richtung Europa nicht verkneifen: „Wenn Europa eine Person identifizieren könnte, die in seinem Namen spricht, wäre das ein größerer Erfolg, als die Russen dazu zu bringen, es zu beteiligen.“

Aber wer soll für die Europäer sprechen?

Kushner entzündete eine Debatte über Europas Stimme bei den Verhandlungen. Auch Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni forderte eine verbindliche Entscheidung zu der Frage, wer die EU mit welchem Mandat bei Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Kriegs vertritt. Doch andere EU-Schwergewichte bremsen: Deutschland und Frankreich zeigen sich bislang nicht bereit, sich auf diese Diskussion einzulassen. „Es kommt jetzt hier nicht auf Personen an, sondern es kommt darauf an, dass Putin bereit ist, Gespräche zu führen“, erklärte Deutschlands Kanzler Friedrich Merz.

EU-Ratspräsident António Costa wollte jedenfalls keinen einzelnen Spitzenvertreter nennen. Man arbeite als Team, sagte Costa in Dublin. Deutschland, Frankreich und Großbritannien als sogenannte E3, unterstützt von EU- und NATO-Vertretern, könnten die Federführung bei Kontakten mit den US-Unterhändlern Jared Kushner und Steve Witkoff behalten.

Europäischer Gipfelreigen

Beim ersten von zwei europäischen Gipfeltreffen berieten am Donnerstag die Staats- und Regierungschefinnen und -chefs von rund 45 Staaten der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in Dublin. Am Freitag waren dann die EU-Spitzen unter sich. Beim EPG-Gipfel wurden „Schlüsselprinzipien“ für die Sicherheit Europas in einer Charta festgeschrieben.

Über die von Russland geforderte neue Sicherheitsarchitektur für Europa soll erst nach dem Ende des Kriegs in der Ukraine gesprochen werden. Zudem wurde betont, dass über die Ukraine nicht ohne die Ukraine und über Europas Sicherheit nicht ohne die Europäer entschieden werden dürfe. Beim EU-Gipfel am Freitag, an dem auch Bundeskanzler Christian Stocker teilnahm, wurde auch über die weitere Finanzierung der Ukraine gesprochen. Deutschlands Kanzler Merz schlug vor, die Finanzierung neuer notwendiger Ukraine-Hilfen mit den EU-Haushaltsverhandlungen zu verknüpfen.

Der Ukraine fehlen für das kommende Jahr nach derzeitigen Schätzungen 70 Milliarden Euro – rund 45 Milliarden davon sollen nach einem Vorschlag der Europäischen Kommission aus der EU kommen. Apropos EU-Budget: Stocker bekräftigte vor dem Beginn des Gipfels sein klares Nein zu den aktuellen EU-Budgetvorschlägen. Er beharrt auf einer Kürzung des Gesamtvolumens.

Putins rote Linien

Während Europa um einen einheitlichen Auftritt bei künftigen Verhandlungen ringt, bekräftigte Kremlchef Putin nach den Gesprächen von Abu Dhabi seine Gebietsforderungen an die Ukraine. Im Gespräch mit Steve Witkoff und Jared Kushner in Moskau sagte er, für Russland gebe es nur eine mögliche Grenzlinie zur Ukraine, und das sei die offizielle russische Außengrenze. Diese Grenze umfasst nach Putins Verständnis auch ukrainische Gebiete, die Russland annektiert hat.