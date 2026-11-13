Vor Abschiedsspiel
Saxl und Osl hören als Fußball-Sportbosse auf: Personalrochaden in Völs und Telfs
Daniel Saxl (l.) beendet nach über zehn Jahren seine Tätigkeit als Sportlicher Leiter des Völser SV. Vor wenigen Jahren verabschiedete er Torjäger Marco Hesina (Mitte), mit Obmann Christian Putschner verbindet ihn die Passion für die AS Roma.
© Daniel Schönherr
Die Vereinsurgesteine Daniel Saxl (Völs) und Daniel Osl (Telfs) beenden im Winter in der tt.com Tiroler Liga ihre Tätigkeiten als Sportliche Leiter. Bei allem Stolz auf die Erfolge der vergangenen Jahre gab es in ihren Amtszeiten auch Aspekte, die nachdenklich stimmten.
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