Nach Diebstahl in Kufstein: Polizei sucht Besitzer eines Mountainbikes

Nach Fahrraddiebstählen in Kufstein sucht die Polizei den Besitzer eines sichergestellten Mountainbikes. Ein 41-Jähriger hatte laut Polizei am 26. Oktober zwei Fahrräder gestohlen.

Die Ermittler konnten einen der Besitzer bereits ausfindig machen und ihm sein Fahrrad zurückgeben. Das zweite Rad, ein weißes Mountainbike der Marke Kilimanjaro, konnte bislang niemandem zugeordnet werden.