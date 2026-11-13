Tausende Euro Schaden
Versperrtes E-Bike samt Schloss in Rietz gestohlen: Polizei sucht nach Zeugen
Bislang unbekannte Täter haben am Donnerstag ein versperrtes E-Bike in Rietz gestohlen. Das Fahrrad der Marke Conway war auf einem Radabstellplatz im Bereich Bachtal abgestellt.
Der Diebstahl ereignete sich laut Polizei zwischen 6.35 und 17.15 Uhr. Die Täter nahmen auch das Schloss mit, mit dem das E-Bike gesichert war.
Dem Besitzer entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Eurobereich. Die Polizei bittet Personen, die den Diebstahl beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter folgender Nummer zu melden: 059133/7107. (TT.com)