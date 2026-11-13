Versperrtes E-Bike samt Schloss in Rietz gestohlen: Polizei sucht nach Zeugen

Bislang unbekannte Täter haben am Donnerstag ein versperrtes E-Bike in Rietz gestohlen. Das Fahrrad der Marke Conway war auf einem Radabstellplatz im Bereich Bachtal abgestellt.

Der Diebstahl ereignete sich laut Polizei zwischen 6.35 und 17.15 Uhr. Die Täter nahmen auch das Schloss mit, mit dem das E-Bike gesichert war.