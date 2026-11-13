Schiffskollision in New Orleans endete glimpflich

Eine schwere Schiffskollision in New Orleans im US-Bundesstaat Louisiana hat ein glimpfliches Ende genommen. Am Freitagmittag (Ortszeit) rammte ein Tanker auf dem Mississippi nach Angaben der Behörden aus zunächst ungeklärter Ursache ein angedocktes Flusskreuzfahrtschiff mit rund 180 Menschen an Bord. Dieses ging teilweise unter - mehrere Personen wurden leicht verletzt, es gab aber keine Todesopfer. Bürgermeisterin Helena Moreno sprach von "einem wahren Wunder".

Gegen 12.30 Uhr Ortszeit rammte der Tanker "Atlantic Asphalt" das am Dock liegende Schaufelradschiff "American Heritage". Das Touristenschiff begann in der Folge zur Seite zu kippen und kam schließlich im flachen Wasser des Mississippi zum Liegen, wie Fernsehbilder zeigten. Während das Schiff umkippte, waren an Deck Passagiere zu sehen.

Rettungskräfte der Feuerwehr, Polizei, Hafenbehörden und Küstenwache waren im Einsatz, um die Menschen in Sicherheit zu bringen. Der Vizegouverneur von Louisiana, Billy Nungesser, sagte dem Fernsehsender WDSU, bei der Rettungsaktion seien mindestens zwölf Menschen aus dem Wasser geborgen worden.

Nach Angaben von Bürgermeisterin Moreno wurden 32 Menschen zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Keiner von ihnen habe jedoch schwere Verletzungen erlitten. Unter den Verletzten waren außer den Passagieren auch zwei Polizisten, die bei der Evakuierung der Passagiere halfen.

"Wir haben keine einzige vermisste Person, was am Mississippi einem wahren Wunder gleichkommt", sagte Moreno. "Und das ist dem hervorragenden Einsatz aller Ersthelfer zu verdanken." Die Zahl der an Bord befindlichen Passagiere bezifferte sie mit "zwischen 180 und 190". In ersten Berichten lokaler Medien war die Zahl von 130 Passagieren genannt worden.

Die "American Heritage" hatte etwa zwei Stunden vor dem Zusammenstoß angelegt. Der Mississippi wurde nach dem Unglück im Bereich der Unglücksstelle für den Schiffsverkehr gesperrt. Nach Angaben der Leiterin der Küstenwache, Melanie Burnham, werden die Ermittlungen zu der Kollision "einige Zeit" in Anspruch nehmen. "In den nächsten Tagen" werde sie wahrscheinlich über neue Informationen verfügen, sagte sie. Der Schiffsverkehr solle "so bald wie möglich" wieder aufgenommen werden, anfangs vermutlich nur in eine Richtung.