Flugstopp in den USA wieder aufgehoben

Die US-Luftfahrtaufsicht FAA hat den landesweiten Stopp für Starts an Flughäfen nach rund vier Stunden wieder aufgehoben. Das teilte die Federal Aviation Administration (FAA) auf ihrer Webseite mit. Zuvor waren wegen Kommunikationsproblemen im Flugkontrollsystem Tausende Flüge abgesagt worden. "Veraltete Hardware" sei ausgefallen, erklärte Verkehrsminister Sean Duffy zur Ursache. Auch sämtliche Flüge aus Europa in die Vereinigten Staaten waren vorübergehend ausgesetzt.

Am Samstag müssen Flugpassagiere bei Reisen in die USA zumindest mit Verspätungen rechnen. Die europäische Luftsicherheitsbehörde Eurocontrol forderte Fluggesellschaften dazu auf, Verspätungshinweise für Maschinen zu geben, die zunächst nicht starten können. Einen Hinweis zum zwischenzeitlichen Startverbot für Flüge aus Europa in die USA nahm Eurocontrol am frühen Samstagmorgen wieder von der Webseite.

Welche weiteren Auswirkungen das Chaos auf die geplanten Überseeflüge aus Europa am Samstag haben wird, war in der Nacht noch nicht zu überschauen. Da etliche Maschinen und Besatzungen nun dort fehlen, wo sie planmäßig für weitere Flüge gebraucht worden wären, dürften die Folgen aber erheblich sein.

In den USA werde es einige Zeit brauchen, um die Flugbewegungen wieder in Gang zu bringen, erläuterte Verkehrsminister Sean Duffy im Weißen Haus. Wie schnell die Flüge aufgenommen werden können, hänge unter anderem davon ab, ob dafür Besatzungen verfügbar seien. Zum Samstag werde es hoffentlich wieder mehr Flüge geben.

Als Ursache des vierstündigen Flugstopps nannte Duffy "veraltete Hardware". Die aus den 1980er-Jahren stammende IT-Ausrüstung "war mit Daten überlastet und ist ausgefallen", sagte der Minister. Damit sei es am Nachmittag (US-Zeit) zu "Instabilität" im Funk- und Radarsystem gekommen.

Die Regierung des republikanischen Präsidenten Donald Trump führt Probleme in der US-Luftfahrt oft auf die Untätigkeit des Kabinetts seines demokratischen Vorgängers Joe Biden zurück. Der neuerliche Zwischenfall ereignete sich einen Tag nach einer Forderung Duffys nach 30,1 Milliarden Dollar (27,3 Milliarden Euro) für die Modernisierung der US-Flugsicherung. In einem Schreiben an den Kongress hatte er gemeinsam mit Haushaltsdirektor Russell Vought erklärt, das Geld werde unter anderem für widerstandsfähigere Kommunikationsnetze, moderne Hard- und Software sowie die Erneuerung von Kontrolltürmen benötigt.

US-Heimatschutzminister Markwayne Mullin hatte von einer Vorsichtsmaßnahme nach Kommunikationsproblemen im Flugkontrollsystem gesprochen. Er betonte, dass die Probleme weder auf einen Cyberangriff noch auf den weltweiten Ausfall von Diensten des US-Techkonzerns Microsoft zurückzuführen seien.