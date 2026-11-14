Tausende Flugausfälle in den USA wegen Technikpanne

Eine technische Panne hat in den USA Chaos im Flugbetrieb ausgelöst. Wegen einer Überlastung im Datenverkehr des Flugkontrollsystems verhängte die US-Luftfahrtaufsicht FAA am Freitag ein landesweites Startverbot - eine äußerst seltene Maßnahme, die es so zuvor nur einmal in den vergangenen 25 Jahren gab und auch für Passagiere Folgen hatte. Rund vier Stunden später gab die FAA Entwarnung und hob das Verbot wieder auf, bis dahin waren jedoch schon Tausende Flüge abgesagt.

Heimatschutzminister Markwayne Mullin sprach von einer Vorsichtsmaßnahme nach Kommunikationsproblemen. Bis der Verkehr wieder normal läuft, dürfte es noch dauern. Da etliche Maschinen und Besatzungen nun dort fehlen, wo sie planmäßig für weitere Flüge gebraucht worden wären, dürften die Auswirkungen weit über die Zeit des eigentlichen Stopps hinausreichen.

Für diesen Samstag werde mit etwa 3.000 gestrichenen oder verspäteten Flügen gerechnet, berichtete der US-Sender CNN. Demnach waren am Freitag mehr als 15.000 Flüge ausgefallen, viele davon Inlandsflüge.

Auch nach der Aufhebung des Flugstopps herrschte an vielen Flughäfen in den USA zunächst weiter Chaos. Tausende Reisende seien nach wie vor gestrandet, berichtete der US-Sender CNN am Samstag. In der Folge kam es offenbar auch zu Engpässen bei Hotels. So berichtete eine Reisende am Flughafen Newark einem Reporter, sie habe ein Hotel gebucht, um die Wartezeit zu überbrücken, doch dieses habe wegen fehlender Kapazitäten die Buchung wieder storniert.

Als Reaktion auf die Lage in den USA wurden in der Nacht sämtliche Flüge aus Europa in die Vereinigten Staaten zeitweise ausgesetzt, wobei die unmittelbaren Folgen wegen des Nachtflugverbots vielerorts gering blieben. In der Früh erfolgte dann die Entwarnung, weshalb europäische Passagiere letztlich in vergleichsweise überschaubarem Ausmaß betroffen waren.

Am Flughafen Wien waren mehrere Transatlantik-Flüge von Verspätungen betroffen. So landete ein AUA-Flug aus Newark (New Jersey) nahe New York laut flightradar24.com am Samstag mit mehr als einer Stunde Verspätung um 9.17 Uhr. Der AUA-Flug aus Chicago kam demnach erst um 10.10 Uhr statt um 8.05 Uhr an. Eine weitere Maschine der Airline aus Boston, die für 8.20 Uhr erwartet worden war, landete schließlich um 9.31 Uhr. Nur rund 20 Minuten Verspätung wies dagegen der AUA-Flug aus Washington auf.

Das zwischenzeitliche Startverbot in den USA habe sich "nur in begrenztem Umfang" auf die zu dem Unternehmen gehörenden Fluggesellschaften ausgewirkt, teilte die deutsche AUA-Mutter Lufthansa mit. "Die Mehrheit der US-Flüge konnte wie geplant stattfinden", teilte die Fluggesellschaft mit. Vereinzelt seien Flüge gestrichen worden, zudem sei es auf einigen Flügen zu Verspätungen gekommen.

Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt wurden nur vier für Samstag geplante Flüge in die USA gestrichen. In Spanien warnte die Fluggesellschaft Iberia, dass die mehrstündige Flugsperre in den USA am Samstag möglicherweise Auswirkungen auf ihren Flugplan haben werde.

Am Flughafen Fiumicino in Rom habe es bei einigen Verbindungen am Vormittag Verspätungen gegeben, berichtet die Nachrichtenagentur ANSA. Abflüge nach Chicago verzögerten sich um mehr als zwei Stunden, nach Atlanta um eineinhalb Stunden und nach Detroit um 30 Minuten. Für den Nachmittag wurden bei Flügen aus Los Angeles, Houston und Atlanta sogar Verzögerungen von drei bis vier Stunden erwartet.

In London musste am späten Freitagabend ein Flug der British Airways von Heathrow nach New York gestrichen werden, bei Virgin Atlantic war ein Flug auf derselben Route betroffen. Laut Flughafen Heathrow sollen die meisten für Samstagmorgen geplanten Abflüge pünktlich stattfinden. Ein Flug nach Dallas wurde am Morgen aber gestrichen und mehrere ankommende Flüge aus den USA fielen aus.

Am Nachmittag (US-Zeit) hatte die Federal Aviation Administration (FAA) überraschend das Startverbot überall in den USA verhängt. Es war erst der zweite landesweite Stopp des Luftverkehrs in den Vereinigten Staaten seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Zuletzt griff die FAA zu dieser radikalen Maßnahme im Jänner 2023. Damals war der Auslöser ein Ausfall des Systems, über das Nachrichten an Piloten übermittelt werden.

In der Folge saßen Zehntausende Reisende plötzlich an Flughäfen fest und hatten keine Klarheit darüber, wie es weitergeht. American Airlines teilte schon kurz nach Verkündung des Startverbots mit, Verbindungen bis Ende des Tages würden auf jeden Fall betroffen sein.

An wichtigen Drehkreuzen in den USA bildeten sich lange Schlangen, Tausende Flüge wurden abgesagt. In Chicago explodierte wie an vielen anderen Flughäfen die Nachfrage nach Mietwagen. Fluggäste versuchten, irgendwie an ihr Gepäck zu kommen und per Auto ans Ziel zu kommen. Aktien des Mietwagenanbieters Hertz gewannen deshalb sprunghaft an Wert. Auch die Nachfrage nach Hotels kletterte vielerorts.

In Las Vegas wollte eine von vielen gestrandeten Flugreisenden beim Personal erfragen, wie es nun weitergeht - bekam aber keine Auskunft. "Niemand hat im Moment Antworten", sagte sie dem Sender CBS. Eine CBS-Reporterin berichtete unterdessen von chaotischen Zuständen am Flughafen in Atlanta. Wie lang der Stopp anhalten würde, war zu dieser Zeit noch völlig unklar.

Auch wenn die FAA ihre Beschränkung nach einigen Stunden wieder aufhob: Es werde noch einige Zeit brauchen, um die Flugbewegungen wieder vollumfänglich in Gang zu bringen, sagte Verkehrsminister Sean Duffy. Am Samstag werde es hoffentlich wieder mehr Flüge geben.

Duffy sagte, dass das Chaos auf "Instabilität" im Funk- und Radarsystem zurückgehe. Router seien mit Daten überlastet und deswegen heruntergefahren worden. Kern des Problems sei gewesen, dass ein altes analoges System und ein neues digitales System nebeneinander betrieben worden seien.

Die Infrastruktur hinter dem US-Luftfahrtsystem ist ein über Jahrzehnte gewachsenes Stückwerk. Anfang November hatte Duffy angekündigt, dass bis Ende 2028 Computersysteme ausgemustert werden sollen, die noch aus den 1980er-Jahren stammen und längst veraltete Disketten verwenden.

Der republikanische Heimatschutzminister Mullin sagte, sein Parteikollege Duffy und die FAA hätten in das System eingegriffen, um Fehler zu beheben. Das habe das alte System in die Knie gezwungen. "Deswegen funktioniert Flickwerk nicht." Hinweise auf eine Cyberattacke als Auslöser gebe es bisher nicht, sagte Mullin. Ausschließen könnte man zu diesem Zeitpunkt aber noch nichts.