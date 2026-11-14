Grünes Spitzenduo in Wien stellt sich der Wiederwahl

In Wien halten am Samstag gleich zwei Rathausparteien ihre Treffen ab. Die Wiener Grünen werden dabei im Rahmen einer Landesversammlung über die Bestätigung ihrer aktuellen Parteispitze entscheiden. Das Duo Judith Pühringer und Peter Kraus stellt sich der Wiederwahl. Zugleich halten die NEOS eine Landesmitgliederversammlung ab. Personelles steht dort nicht am Programm.

Die grünen Parteichefs Pühringer und Kraus amtieren seit 2021. Sie werden bei der Landesversammlung, die unter dem Motto "Ein Team. Ein Versprechen. Wien Morgen" steht, wieder gemeinsam antreten. Eine Rede von Bundessprecherin Leonore Gewessler steht ebenfalls auf der Tagesordnung. Das Treffen geht ab 9.30 Uhr in der Expedithalle in der Absberggasse über die Bühne.