Citroën ë-C5 Aircross: So bequem kann ein Elektroauto sein

Die Automobilindustrie hat ein Faible für Sportlichkeit entwickelt. Selbst Familienautos sollen inzwischen möglichst dynamisch sein, am besten mit straffem Fahrwerk und Rennfahrer-Ambitionen. Bei Citroën sieht man das offenbar entspannter. Der neue ë-C5 Aircross hält wenig von sportlicher Selbstinszenierung. Er möchte seine Passagiere lieber verwöhnen, statt sie bei jeder Kurve an die Fliehkräfte zu erinnern.