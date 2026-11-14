Das französische Elektro-SUV im Alltagstest
Citroën ë-C5 Aircross: So bequem kann ein Elektroauto sein
Selbstbewusst statt zurückhaltend: In Elixir Rot setzt sich der neue C5 Aircross gekonnt in Szene.
© Lukas Letzner
Die Automobilindustrie hat ein Faible für Sportlichkeit entwickelt. Selbst Familienautos sollen inzwischen möglichst dynamisch sein, am besten mit straffem Fahrwerk und Rennfahrer-Ambitionen. Bei Citroën sieht man das offenbar entspannter. Der neue ë-C5 Aircross hält wenig von sportlicher Selbstinszenierung. Er möchte seine Passagiere lieber verwöhnen, statt sie bei jeder Kurve an die Fliehkräfte zu erinnern.
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