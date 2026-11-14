Leonie Rysanek hätte ihren 100. Geburtstag

Leonie Rysanek war "eine der größten Sängerinnen, die Österreich je hervorgebracht hat". So hatte der damalige Bundespräsident Thomas Klestil die Künstlerin einst gewürdigt. Die Starsopranistin, die zu ihrer Zeit die internationalen Bühnen beherrschte und 1997 zur Präsidentin der Wiener Festwochen aufstieg, verstarb kurz darauf im März 1998. Am heutigen Samstag hätte die gebürtige Wienerin ihren 100. Geburtstag gefeiert.

Ihr Tod im Alter von 71 Jahren - keine zwei Jahre nach ihrem Bühnenabschied als Klytaimnestra bei den Salzburger Festspielen und kein Jahr nach ihrer Kür zur Festwochen-Präsidentin - war trotz eines Krebsleidens dabei ebenso abrupt wie ihr Aufstieg. Eine der berüchtigten Absagen von Maria Callas wurde für Rysanek zum Katapultstart in eine Weltkarriere: 1959 sprang sie an der New Yorker Metropolitan Opera als Verdis Lady Macbeth ein und begründete mit diesem Erfolg ihren internationalen Ruf als hochdramatische Heroine.

Geboren wurde die spätere Sängerin am 14. November 1926 in Wien als Tochter eines tschechischen Steinmetzes geboren. In der Familie wurde viel musiziert, und die kleine Leopoldine - sie kürzte ihren Namen später auf Leonie - trat immer öfter mit ihrer älteren Schwester Lotte als Gesangsduo auf.

Als Achtzehnjährige bereits entschied sich Rysanek für eine Zukunft am Theater. Nach einem kurzen Intermezzo als Schauspielschülerin wurde eine pensionierte Professorin auf sie aufmerksam und verschaffte Leonie ein Begabtenstipendium am Konservatorium. Ihren ersten kleinen Erfolg hatte sie 1948 bei den Festspielen in Bad Ischl, ein Jahr später sicherte sie sich das erste Engagement in Innsbruck, wo sie als Agathe in Carl Maria von Webers "Der Freischütz" debütierte. Als Partner begegnete sie ihrem späteren Ehemann und wichtigen Lehrer, dem Bariton Rudolf Großmann.

Den internationalen Durchbruch schaffte Rysanek schließlich bei den ersten Bayreuther Nachkriegsfestspielen, für die sie - entdeckt von Herbert von Karajan - von Wieland Wagner als Sieglinde engagiert wurde. Nach dem überragenden Erfolg als Callas-Einspringerin trat Rysanek dann an allen bedeutenden Opernhäusern der Welt auf, wobei die Met für viele Jahre zur künstlerischen Heimat der Sängerin wurde.

Dazwischen lagen Tausende von Auftritten in allen berühmten Opern- und Festspielhäusern der Welt in so diversen Opern wie "Otello", "Tosca" oder "Elektra". In Wien war sie in den Jahren nach der Eröffnung der wiederaufgebauten Staatsoper eine eindrucksvolle Tosca, Aida und "Rosenkavalier"-Marschallin.