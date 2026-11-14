Karner und Kollegen wollen von EU weniger Familiennachzug

Österreich und mehrere weitere europäische Staaten wünschen sich von der EU neue, restriktivere Regelungen beim Familiennachzug von Flüchtlingen. In einem gemeinsamen Schreiben an die EU-Kommission wird mit der Belastung unter anderem von Schulen argumentiert und der Wunsch ausgedrückt, die derzeit geltende Richtlinie zu überarbeiten. Neben Österreich vertreten dieses Anliegen auch Italien, die Niederlande, Polen, Tschechien, Griechenland, Finnland, Bulgarien und Luxemburg.

Die neun zuständigen Minister haben sich am Freitag in einem - der APA vorliegenden - gemeinsamen Brief an EU-Migrationskommissar Magnus Brunner gewandt. Betont wird, dass viele Länder, die eine große Zahl an Einwanderern aufgenommen hätten, nun auch die Herausforderung der Familienzusammenführung zu bewältigen hätten.

Speziell Schulen in urbanen Regionen hätten eine große Zahl an Kindern aufnehmen müssen, die teils keinerlei entsprechende Vorbildung aufgewiesen hätten. Der Wohnsektor, Kindergärten, das Gesundheitswesen und der Arbeitsmarkt seien ebenfalls unter Druck geraten.

Um die Situation in den Griff zu bekommen, hätten etliche Staaten nationale Regelungen erlassen, um den Familiennachzug einzuschränken. Die unterzeichnenden Minister sind jedoch überzeugt, dass es eine europäische Lösung des Problems braucht. Eine gemeinsame und nachhaltige Regelung, die Restriktionen rechtlich möglich mache, sei vonnöten. Daher brauche es eine Überarbeitung der entsprechenden EU-Richtlinie.

Diese sieht im Wesentlichen ein Recht auf Nachzug der Kernfamilie vor. Das meint Ehepartner und minderjährige Kinder. Voraussetzung ist, dass die jeweilige Person keine Gefahr für Sicherheit und öffentliche Ordnung darstellt.