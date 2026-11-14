Heuer um 13 Prozent weniger außerordentliche Schüler

Die Zahl der außerordentlichen Schülerinnen und Schüler ist im heurigen Schuljahr österreichweit um mehr als 13 Prozent gesunken. Insgesamt verfügen 2026/27 40.148 Kinder und Jugendlichen über zu geringe Deutschkenntnisse, um dem Unterricht folgen zu können. Das sind um 6.253 weniger als im Schuljahr davor. Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will in einer Aussendung trotzdem nicht von einer Entwarnung sprechen: Das seien "nach wie vor viel zu viele".

Der Rückgang zeigt sich dabei in allen Bundesländern: Am größten ist er in Wien, wo es auch die meisten außerordentlichen Schülerinnen und Schüler gibt. Hier wurden an Volksschulen, Mittelschulen, Sonderschulen und Polytechnischen Schulen heuer 15.285 Kinder und Jugendliche mit mangelnden Deutschkenntnissen registriert, das sind um 3.616 bzw. 19 Prozent weniger als 2025/26.

In Oberösterreich gab es heuer um 866 außerordentliche Schüler weniger (minus zehn Prozent), in Niederösterreich sank die Zahl um 461 Kinder und Jugendliche (minus neun Prozent) und in der Steiermark um 421 (ebenfalls minus neun Prozent). In allen anderen Ländern war der absolute Rückgang geringer, wobei dort auch die Gesamtzahlen deutlich niedriger liegen.

Die meisten außerordentlichen Schüler besuchen Volksschulen (35.478), gefolgt von Mittelschulen (3.842), Polytechnischen Schulen (657) und Sonderschulen (171). Der Rückgang an Mittelschulen (minus 27 Prozent) war dabei deutlich höher als jener an den Volksschulen (minus 13 Prozent).