Krankenkassen gehen heuer in Richtung "schwarze Null"

Die Prognose für die Gebarung der Krankenversicherungsträger für das laufende Jahr hat sich gegenüber jener aus dem August noch einmal verbessert. Aktuell sieht die vorläufige Erfolgsrechnung nur noch ein Defizit von 12,7 Mio. Euro vor. Im August ging man noch von einem Minus von 111,2 Mio. Euro aus. Dachverband-Chef Peter McDonald sieht für heuer den Turnaround "Richtung schwarze Null". Die Prognose für die kommenden Jahre fällt jedoch wieder schlechter aus.

Für die größte der drei gesetzlichen Krankenversicherungsträger, die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK), weist die vorläufige Erfolgsrechnung für das Jahr 2026 in der aktuellen Gebarungsvorschau ein Minus von 72,1 Mio. Euro aus (im August lag es noch bei 151,5 Mio. Euro). Wie McDonald im Gespräch mit der APA betonte, lag die ÖGK-Defizitprognose für das Jahr 2026 vor seiner Zeit bei einer Milliarde. Dank der konsequenten Arbeit sei es nun gelungen, das Defizit auf 72,1 Millionen zu reduzieren.

Bei der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) wird aktuell mit einem Abgang von 68,4 Mio. Euro gerechnet (vor drei Monaten waren es minus 65,1 Mio. Euro). Mit einem Plus von 127,8 Mio. Euro ist die Sozialversicherungsanstalt der Selbstständigen (SVS) die einzige der drei Kassen, die positiv bilanziert. Dieser Gewinn ist gegenüber der Gebarungsvorschau aus dem August um 22,4 Mio. Euro angewachsen.

Dass das Ziel der schwarzen Null in Reichweite ist, sei einem "Bündel an Maßnahmen" geschuldet, erklärte McDonald, der auch Co-Vorsitzender der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) ist und im Juli den Dachverbands-Chefposten im halbjährlichen Turnus übernommen hat. Neben "Sparen im System" durch den Abbau von 300 Dienstposten, durch einen Kollektivvertragsabschluss "spürbar unter der Inflation" und durch die Reduktion von zehn Prozent der Verwaltungsflächen hätte man auch diverse Verhandlungserfolge erzielt.

"Etwa ist es uns gelungen, die Pharmarabatte gegenüber 2025 um 20 Prozent zu steigern", hob er hervor. Zudem seien in den Verhandlungen mit den Ärztekammern "maßvolle Ergebnisse" erzielt worden. Und nicht zuletzt hätten auch die Versicherten unter anderem durch die Angleichung der E-Card-Gebühr der Pensionisten an jene der Erwerbstätigen und die Einführung von gestaffelten Selbstbehalten bei Krankentransporten einen Beitrag geleistet.

Weniger Anlass zur Freude gibt die Vorschaurechnung für die kommenden Jahre. Über die drei Träger hinweg wird 2027 ein Minus von 471,7 Mio. Euro (statt 188,2 Mio.) erwartet. Im Jahr 2028 steigert sich das Defizit dann noch einmal und zwar auf minus 694,9 Mio. Euro. Im August war man noch von minus 406,0 Mio. Euro ausgegangen. Hauptteil der Abgangssteigerung liegt hier bei der ÖGK, bei der das prognostizierte Minus im kommenden Jahr auf 451,9 Mio. klettert, um dann 2028 noch einmal auf minus 598,2 Mio. zu steigen.

Nicht zuletzt wegen des größer werdenden Anteils Älterer und des medizinischen Fortschritts wachsen die Herausforderungen für die Krankenversicherungen stetig, so McDonald. Diese Entwicklung werde in den nächsten Jahren bereits "deutlich sichtbar". Gleichzeitig müsse man sich eingestehen, "dass wir dadurch jedes Jahr aufs Neue bei null oder eigentlich im Minus beginnen müssen". Ziel sei es, Jahr für Jahr in Verhandlungen und mit Maßnahmen dafür zu kämpfen, damit die Beiträge der Versicherten ausreichen, um alle medizinisch erforderlichen Leistungen zu finanzieren. "Mir bereiten weniger Maßnahmen, wie die 13 Euro pro Jahr, damit Pensionisten gleich viel E-Card-Gebühr zahlen wie Erwerbstätige, schlaflose Nächte als die Verantwortung unseren Kindern gegenüber, dass der Generationenvertrag nicht still und heimlich in die Brüche geht. Die nächste Generation muss sich darauf verlassen können, dass wir uns auch für sie noch Spitzenmedizin auf E-Card und den vollen medizinischen Fortschritt leisten können."

Der Verwaltungsanteil liege nur bei zwei Prozent, 98 Prozent der Mittel würden direkt in Versicherungsleistungen fließen, erklärte McDonald. Und auch hier sei der Treiber die Demografie. "Die über 65-Jährigen werden in den nächsten 25 Jahren um 900.000 Personen ansteigen, und ein über 65-Jähriger braucht doppelt so viel medizinische Leistungen wie ein Durchschnittsversicherter", argumentierte der Dachverbandschef. Gleichzeitig werden die Beitragszahler weniger, und das Wirtschaftswachstum sei nicht so hoch wie in früheren Jahren.