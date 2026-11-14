Kommentar

Sparpopulismus diktiert Koalitionstreue

Peter Nindler

Kommentarvon Peter Nindler

Wenn Sparen zum parteipolitischen Kalkül von ÖVP, SPÖ und FPÖ wird: Ohne Not sollen die Bildung von Landtagsklubs verschärft und kleinere Oppositions-Parteien geschwächt werden.

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