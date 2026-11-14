Schließungen kein Thema
Warum das SOS-Kinderdorf weiter unter Druck steht
Der Reformprozess im SOS-Kinderdorf ist nicht beendet: Unabhängige Forschung soll frühere Gewalt und Machtstrukturen weiter aufarbeiten (auch zu Hermann Gmeiner). Gleichzeitig will man optimistisch und modern nach vorne blicken.
© Rita Falk
Spendenminus, Moser-Prozess, Kampf um Vertrauen: Warum die neue Kinderdorf-Führung Carolin Porcham und Florian Brantner für das Jahr 2027 trotzdem eine Konsolidierung anpeilt.
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