Tiroler Eltern ließen ihre siebenjährige Tochter fast verhungern: Prozesstermin fixiert

Mit einem Gewicht von elf Kilogramm hatten Oberländer Eltern ihre siebenjährige Tochter auf Drängen der Hausärztin in die Kinderklinik gebracht. Das Mädchen befand sich in einem akut lebensgefährlichen Zustand und hatte unter extremen Schmerzen gelitten. Jetzt kommt es zum Prozess, zehn Jahre Haft drohen dem Paar.