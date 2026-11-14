Akute Lebensgefahr
Tiroler Eltern ließen ihre siebenjährige Tochter fast verhungern: Prozesstermin fixiert
Das Mädchen musste nach seiner Einlieferung sofort auf die Intensivstation der Kinderklinik gebracht werden. Die Eltern wurden darauf per Haftbefehl gesucht.
© Böhm Thomas
Mit einem Gewicht von elf Kilogramm hatten Oberländer Eltern ihre siebenjährige Tochter auf Drängen der Hausärztin in die Kinderklinik gebracht. Das Mädchen befand sich in einem akut lebensgefährlichen Zustand und hatte unter extremen Schmerzen gelitten. Jetzt kommt es zum Prozess, zehn Jahre Haft drohen dem Paar.