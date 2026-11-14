Einbruch in Innsbruck: Schmuck aus Erdgeschosswohnung gestohlen

Ein bisher Unbekannter ist am Freitag in eine Erdgeschosswohnung in Innsbruck eingebrochen und hat mehrere Schmuckstücke gestohlen. Der Wert der Beute war zunächst nicht bekannt.

Der Täter verschaffte sich zwischen 15.45 und 18 Uhr vom Garten aus über die Wohnzimmertür Zutritt zur Wohnung und durchsuchte anschließend sämtliche Räume. Während des Einbruchs befand sich niemand in der Wohnung.