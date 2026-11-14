Kauf statt Neubau
Grünes Licht für Umwidmung: Verhandlungen mit Eurotours werden konkreter
Die Sparkasse Kitzbühel möchte Eurotours das Gebäude an der Brixentalerstraße abkaufen. Eine notwendige Umwidmung ist im Gemeinderat nun beschlossen worden.
© Harald Angerer
Die Sparkasse der Stadt Kitzbühel könnte statt eines Neubaus künftig in die markante Eurotours-Zentrale an der Ortseinfahrt übersiedeln. Nach einer wichtigen Umwidmung im Gemeinderat laufen die Verhandlungen bereits konkret, unterschrieben ist allerdings noch nichts.
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