Letztes Nations-League-Heimspiel
Erste Chance auf Gruppensieg: Österreich spielt gegen Irland um Geld und Prestige
Beim 2:2 in Irland jubelte auch Michael Gregoritsch (Nr. 11). Gewinnt Österreich heute in Linz, ist Platz eins in der Nations-League-Gruppe B3 bereits fix.
© APA/Fohringer
Das ÖFB-Nationalteam empfängt am Samstag (20.45 Uhr, live ORF 1) im letzten Heimspiel des Fußball-Jahres das Team aus Irland. Dabei muss die Mannschaft nun auch ohne Xaver Schlager und Alexander Prass auskommen.
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