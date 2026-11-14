Ende eines jahrelangen Konflikts: Tierhalteverbot gegen Ötztaler Bauern ausgesprochen

Auf dem Hof des Landwirts wurden Anfang 2023 unter anderem verendete Yaks gefunden. Es gab sogar ein Gerichtsverfahren. Jetzt hat die Behörde den Mann mit einem Haltungsverbot belegt. Warum das erst so spät passiert ist, erklärt die zuständige Bezirkshauptfrau von Imst, Eva Loidhold.