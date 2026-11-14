Folge von Gerichtsurteil
Ende eines jahrelangen Konflikts: Tierhalteverbot gegen Ötztaler Bauern ausgesprochen
Im Jänner 2023 nahmen die Behörden dem Landwirt die Tiere ab – viel zu spät, lautete damals die Kritik.
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Auf dem Hof des Landwirts wurden Anfang 2023 unter anderem verendete Yaks gefunden. Es gab sogar ein Gerichtsverfahren. Jetzt hat die Behörde den Mann mit einem Haltungsverbot belegt. Warum das erst so spät passiert ist, erklärt die zuständige Bezirkshauptfrau von Imst, Eva Loidhold.