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Zwei Tirolerinnen im Finale dabei
Aicher führt nach erstem Slalom-Durchgang in Levi, ÖSV-Duo mit Podiumschancen
Zeigte im ersten Lauf ihre Klasse: Emma Aicher.
© RONI REKOMAA
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