Fast acht Kilogramm Drogen bei Fahrzeugkontrolle auf Brennerautobahn entdeckt

Bei einer Kontrolle auf der Brennerautobahn auf Südtiroler Seite hat die Polizei 7,9 Kilogramm mutmaßliches Kokain und Heroin sichergestellt. Die 579 Päckchen waren in einem vollständig entleerten Ersatzreifen versteckt. Der deutsche Autofahrer wurde festgenommen.

Bei einer Verkehrskontrolle auf der Brennerautobahn (A22) auf Südtiroler Seite ist die Staatspolizei auf einen umfangreichen Drogenschmuggel gestoßen. Wie unter anderem das Nachrichtenportal stol.it berichtet, fand die Kontrolle fand am vergangenen Sonntag im Gemeindegebiet von Vahrn statt. Eine Streife der Verkehrspolizei Sterzing hielt in der Nähe der Ausfahrt Brixen ein Auto an, das in Richtung Süden unterwegs war.

Der Lenker gab an, aus dem deutschen Raum Essen/Oberhausen zu kommen und nach Forlì zu fahren. Bei der Überprüfung seiner Dokumente zweifelten die Beamten an der Echtheit des vorgelegten deutschen Führerscheins. Der Mann wurde deshalb für genauere Überprüfungen in die Bozner Quästur gebracht.

Ungewöhnlicher Schwerer Ersatzreifen

Als der Mann anschließend zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkten die Polizisten, dass der linke Hinterreifen Luft verloren hatte und gewechselt werden musste. Auch der Ersatzreifen fiel den Beamten auf: Er war vollständig entleert, ungewöhnlich schwer und verursachte beim Bewegen auffällige Geräusche.