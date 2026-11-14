Tickets werden rückerstattet
Erst verlegt, dann abgesagt: „Rave im Einkaufszentrum“ findet nun nicht statt
Mit diesem Sujet wurde die Veranstaltung auf den Social Media Accounts am Freitagabend abgesagt. Rätselhaft: Auf Instagram wurden alle anderen Postings gelöscht, auf Facebook kurz nach der Absage doch wieder Veranstaltungs-Infos geteilt.
© Facbook/RaveimEinkaufszentrum
Nachdem die Party, die ursprünglich in Wörgl hätte stattfinden sollen, kurzfristig nach Innsbruck verschoben wurde, ist die Veranstaltung nun gänzlich abgesagt. Die Veranstalter versprechen die Rückerstattung aller gekauften Tickets.
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