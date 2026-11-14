Frage zum Donbass
NATO-Beitritt gegen Gebietsverzicht? Selenskyj berichtet von US-Vorstoß
Die USA haben laut dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj eine NATO-Mitgliedschaft im Gegenzug für einen Gebietsverzicht in Aussicht gestellt.
© Press Service Of The President Of Ukraine
Die USA haben nach Angaben Selenskyjs erstmals einen möglichen NATO-Beitritt der Ukraine mit einem Rückzug aus dem Donbass verknüpft. Die entsprechende Frage sei von amerikanischer Seite aufgeworfen worden, so Selenskyj.
Die USA haben nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj der Ukraine die NATO-Mitgliedschaft im Gegenzug für einen Gebietsverzicht in Aussicht gestellt. „Die Amerikaner haben eine Frage aufgeworfen: ‘Was wäre, wenn die Ukraine der NATO beitritt? Würde die Ukraine sich aus dem Donbass zurückziehen?’ Das war das erste Mal, dass diese Frage gestellt wurde“, sagte Selenskyj am Freitag vor Reportern in Äußerungen, die bis Samstag unter Embargo standen. (APA)
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