Reutte läutet den Winter ein: Eispark und Lichterwelt eröffnet

Im Außerfern ist der Start in die kalte Jahreszeit eingeläutet. Mit einem umfangreichen Winterprogramm will die Naturparkregion Reutte in den kommenden Monaten Einheimische wie Gäste ansprechen. Zum Auftakt wurde am Freitagabend an mehreren Schauplätzen gefeiert.

In Reutte ist am Freitag der Startschuss für die Wintersaison 2026/27 gefallen. Mit Live-Musik und einer Lichtershow wurden „Reutte on Ice“ im Stadtpark und der Lichterpark „Lumagica“ in der Burgenwelt Ehrenberg eröffnet.

Beim Eröffnungsabend im Stadtpark standen mehrere Bands auf der Bühne, darunter die Fire Flies, die Jugendband der Landesmusikschule Reutte. Den Abschluss übernahm DJ Instyle. Gleichzeitig öffnete in der Burgenwelt Ehrenberg zum fünften Mal Lumagica.

Eislaufen bis Februar

Bei „Reutte on Ice“ verwandelt sich der Stadtpark erneut in einen Eislaufpark. Die Eisfläche ist bis 21. Februar 2027 täglich geöffnet. Im Laufe des Winters sind dort auch mehrere Veranstaltungen geplant, darunter „Bike ’n’ Ice“, der Ausserferner Weihnachtsmarkt, „Nikolo on Ice“, Eisdiscos und „Fasching on Ice“.

Bei „Reutte on Ice“ sorgten untere anderem „BÄÄM & Brass“ für gute Laune. © burnz_craftfilm / artl.pauli

Ritter Rüdiger reist um die Welt

Lumagica steht heuer unter dem Motto „Ritter Rüdigers Reise um die Welt“. Der Rundgang durch die Burgenwelt Ehrenberg führt durch leuchtende Szenerien zu den fünf Kontinenten und wird von Musik und interaktiven Elementen begleitet. Neu eingebunden ist auch der Hohe Stock.

Für Kinder gibt es in diesem Jahr erstmals eine Schatzsuche durch die historischen Mauern. Dabei müssen entlang des Rundgangs Hinweise gefunden und Rätsel gelöst werden.

Lumagica ist bis 20. Dezember jeweils von Freitag bis Sonntag ab 17 Uhr geöffnet. Über die Feiertage und bis zum Saisonende am 21. Februar 2027 gelten teilweise abweichende Öffnungszeiten. Weitere Informationen dazu gibt es HIER.