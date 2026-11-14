Schauspielstar im TT-Interview
Ex-Jedermann Michael Maertens: „Ich schiele ein wenig in Richtung Pension“
Michael Maertens beim TT-Interview in Innsbruck und als Jedermann im Sommer 2023 in Salzburg mit Buhlschaft Valerie Pachner. Der Rauswurf nach einer Saison schmerzt ihn noch immer.
© Victor Klein; imago/Manfred Siebinger
Michael Maertens gastierte kürzlich in Innsbruck. Am Rande des Auftritts stand der vielfach ausgezeichnete Burgschauspieler der TT Rede und Antwort. Den Rauswurf beim Salzburger „Jedermann“ nach nur einer Saison kreidet er sich auch selbst an.
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