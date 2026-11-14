Alle Highlights und die Tore: Kundl sichert sich mit Sieg über Kematen die Winterkrone

Der Winterkönig in der tt.com Tiroler Liga heißt SC Kundl! Die Unterländer feierten in der 16. Runde (zugleich erstes Spiel der Rückrunde) einen 2:1-Sieg gegen den SV Kematen. Die Kundler halten bei 35 Punkte und überwintern mit zwei Zählern Vorsprung auf den ersten Verfolger aus Haiming. Bei uns könnt ihr das Spiel noch einmal in voller Länge anschauen.