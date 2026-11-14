Europäischer Filmpreis: Sandra Hüller gleich doppelt nominiert

Die deutsche Schauspielerin ist für „Rose“ und „Vaterland“ im Rennen. Auch Österreich darf hoffen: Sandra Wollner ist für Regie und Drehbuch nominiert, Markus Schleinzers „Rose“ kommt auf vier Nominierungen.

Thessaloniki, Wien – Eine Nominierung reicht Sandra Hüller nicht. Beim Europäischen Filmpreis steht die 48-Jährige gleich zweimal auf der Liste der besten Darstellerinnen: für Markus Schleinzers „Rose“ und für Pawel Pawlikowskis „Vaterland“, in dem sie Erika Mann spielt.

Zweimal hat Hüller den Europäischen Filmpreis schon gewonnen: 2016 für „Toni Erdmann“, 2023 für „Anatomie eines Falls“. Auch eine Doppelnominierung hatte sie damals schon, denn 2023 war sie zusätzlich für „The Zone of Interest“ im Rennen.

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Zwei Chancen für Sandra Wollner

Auch aus österreichischer Sicht gibt es einiges zu hoffen. Sandra Wollner ist für „Everytime“ zweimal nominiert: für die beste Regie und das beste Drehbuch. Unter den fünf Spielfilmen, die um den Preis als bester europäischer Film konkurrieren, findet sich allerdings keine österreichische Produktion.

„Everytime“ mit Birgit Minichmayr ist in zwei Kategorien für den Europäischen Filmpreis nominiert. © Stadtkino Filmverleih

Vier Nominierungen gibt es für Markus Schleinzers „Rose“, auch wenn der Regisseur selbst leer ausgeht. Neben Hüller sind Tara Nome Doyle für die Filmmusik, Doris Bartelt für das Kostüm und Olivier Meidinger für das Szenenbild nominiert.

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Damit mischt „Rose“ auch im europäischen Vergleich vorne mit. Mehr Nominierungen erhielten nur „Vaterland“ mit elf, „La Bola Negra“ mit zehn und „Fjord“ mit fünf.

Léa Seydoux ist nominiert

Eine weitere österreichische Regiearbeit ist bei den Schauspielerinnen vertreten: Léa Seydoux ist für ihre Rolle in Marie Kreutzers „Gentle Monster“ nominiert. Um den Preis konkurrieren außerdem Penélope Cruz mit „Bunker“, Renate Reinsve mit „Fjord“ und Mathilde Arcel mit „Woman Unknown“.

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Auch beim Kurzfilm gibt es eine Nominierung mit österreichischer Beteiligung: „Bleifrei 95“ von Emma Hütt und Tina Muffler steht auf der Liste.

Entscheidung im Jänner in Athen

Die Nominierungen für den 39. Europäischen Filmpreis wurden am Samstag beim Filmfestival in Thessaloniki bekannt gegeben. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden am 16. Jänner 2027 in Athen gekürt. Im Vorjahr war Joachim Triers Vater-Tochter-Drama „Sentimental Value“ der große Gewinner der Gala in Berlin. (TT)

Die wichtigsten Nominierungen Meiste Nominierungen: „Vaterland“ (11), „La Bola Negra“ (10), „Fjord“ (5), „Rose“ (4) Bester europäischer Film „Vaterland“, „Fjord“, „La Bola Negra“, „La Gradiva“, „Woman Unknown“ sowie die nominierten Dokumentar- und Animationsfilme Beste Regie Javier Calvo und Javier Ambrossi – „La Bola Negra“

Cristian Mungiu – „Fjord“

Pawel Pawlikowski – „Vaterland“

Sandra Wollner – „Everytime“

Andrey Zvyagintsev – „Minotaur“ Bestes Drehbuch Javier Calvo, Javier Ambrossi und Alberto Conejero – „La Bola Negra“

Cristian Mungiu – „Fjord“

Pawel Pawlikowski und Henk Handloegten – „Vaterland“

Sandra Wollner – „Everytime“

Simon Lyashenko und Andrey Zvyagintsev – „Minotaur“ Beste Darstellerin Mathilde Arcel – „Woman Unknown“

Penélope Cruz – „Bunker“

Sandra Hüller – „Vaterland“

Sandra Hüller – „Rose“

Renate Reinsve – „Fjord“

Léa Seydoux – „Gentle Monster“ Bester Darsteller Swann Arlaud – „A Man of His Time“

Javier Bardem – „The Beloved“

Andrew Scott – „Elsinore“

Sebastian Stan – „Fjord“

Hanns Zischler – „Vaterland“ Bester Kurzfilm „God Is Shy“

„L’Mina“

„Morning Circle“

„The End“

„Bleifrei 95“ Ehrenpreis: Die palästinensische Schauspielerin und Regisseurin Hiam Abbass erhält den „European Achievement in World Cinema Award“ für ihren besonderen Beitrag zum internationalen Kino.