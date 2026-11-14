Die Wurzel allen Glücks: Wie dieses Tiroler Paar über sich hinauswächst

Aus einer kleinen Geschenkidee wurde ein ganzes Familien-Unternehmen. In Fritzens fertigen Dominik und Caro Seelos aus Wurzelholz besondere Einzelstücke. Manche füllen ganze Hotellobbys, manche sind in der Größe einer Geschenkidee. Wie das Paar in der Designbranche Wurzeln schlägt.