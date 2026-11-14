Überholmanöver auf Reschenstraße ging schief: Pkw mit drei Kindern in Unfall verwickelt

Auf dem Weg zum Skitraining am Kaunertaler Gletscher ist ein 48-jähriger Autofahrer mit drei Kindern in einen Unfall verwickelt worden. Beim Überholen eines Traktors kam es auf der Reschenstraße zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw. Die Kinder blieben unverletzt, ein 64-Jähriger wurde verletzt.

Ein missglücktes Überholmanöver hat am Samstagmorgen auf der Reschenstraße (B180) zu einem Verkehrsunfall geführt. Ein 48-jähriger Österreicher war mit drei Kindern auf dem Weg zum Skitraining am Kaunertaler Gletscher, als sein Pkw mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte.

Der Mann war gegen 6.40 Uhr von Landeck kommend in Richtung Prutz unterwegs. Die vier Insassen waren als Teil eines Skiklubs auf dem Weg zum Training. In einer langgezogenen Linkskurve setzte der 48-Jährige zum Überholen eines Traktors an.

Zur selben Zeit kam ihm ein 64-jähriger Österreicher mit seinem Pkw entgegen. Nach dem Überholmanöver gelang es dem 48-Jährigen nicht mehr, rechtzeitig auf seine Fahrspur zurückzukehren. In der Folge kam es zu einer seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge.

Sanitäter kam zufällig vorbei

Ein Sanitäter, der gerade auf dem Weg zu seinem Dienstantritt bei einer Rettungsdienst-Ortsstelle war, kam zufällig an der Unfallstelle vorbei. Er befreite den verletzten 64-Jährigen aus seinem Fahrzeug und leistete Erste Hilfe.

Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und musste ins Krankenhaus Zams gebracht werden. Der 48-jährige Lenker und die drei Kinder blieben unverletzt.