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Heißes Landesliga-Finale
Wackers Amateuren gelang die Revanche gegen den SVI, Oberland West Winterkönig
Wackers Luca Narr traf (hier vom Elfmeterpunkt) gleich zweimal gegen den SV Innsbruck.
© Schönherr
Von Alois Moser
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