ÖFB-Team kehrte mit Sieg gegen Irland ins Konzert der Großen zurück

Bereits vor dem letzten Gruppenspiel steht fest: Österreichs Fußball-Nationalteam kehrt in der Nations League wieder in die Liga A zurück und darf sich auf Duelle mit Europas Top-Teams freuen. Die Nachwuchs-Kicker von Wacker und IAC jubelten in Linz mit.

Österreichs Nationalteam schaffte zum zweiten Mal in der Bewerbsgeschichte der Nations League den Aufstieg in die höchste Liga. Nach viel Kampf und Krampf war es am Samstag in Linz Joker Sasa Kalajdzic, der in der 79. Minute für die Erlösung und einen 1:0-Sieg gegen Irland sorgte.

Damit sicherte sich die Elf von Teamchef Ralf Rangnick vorzeitig den Sieg in Gruppe 3 von Liga B und löste das Ticket für die höchste Turnierebene der kommenden NL-Ausgabe.

Der Deutsche lobte nach Schlusspfiff den Auftritt – besonders in der Defensive: „Wir haben ganz stark begonnen und dann den Faden ein bisschen verloren. Am Schluss haben wir auch gut verteidigt, auch die eine oder andere Parade gebraucht und endlich wieder einmal zu null gespielt. Wenn man bedenkt, wer alles gefehlt hat, muss man sagen, Hut ab.“

UEFA, Nations League – Liga B Österreich – Irland 1:0 (0:0) Linz, Raiffeisen Arena, 16.700 (ausverkauft), SR Peljto (BIH) Tor: 1:0 (78.) Kalajdzic Österreich: A. Schlager – Posch (76. Horvath), Lienhart, Danso, Mwene – Laimer, Seiwald – Schmid (90. Affengruber), Baumgartner (76. Florucz), Lang (60. Kalajdzic) – Gregoritsch Irland: Kelleher-O'Shea, Collins, Scales – Abankwah (79. Lawal), Moylan (68. Vale), Molumby, Azaz, Manning (68. O'Brien) – Parrott, Idah (68. Ogbene) Gelbe Karten: Schmid, Laimer, Florucz, Gregoritsch bzw. Moylan, Molumby

Die ÖFB-Elf kann dem abschließenden Gruppenspiel damit recht entspannt entgegenblicken. Am Dienstag (20.45 Uhr/live ORF 1) wartet auf neutralem Boden im ungarischen Debrecen Israel. Zuhause ist man nun seit 17 Spielen ungeschlagen, in den jüngsten 29 Heimpartien gelang immer ein Tor. Zudem hielt man nach acht Partien erstmals wieder auch das eigene Gehäuse sauber. Linz bleibt mit dem siebenten Sieg im achten Spiel (ein Remis) ein guter Boden. Fix ist seit Samstag auch, dass man sich bei der Auslosung für die EM-Qualifikation in Topf zwei wiederfindet.

Unter den 16.700 Zuschauern in der ausverkauften Raiffeisen Arena in Linz befanden sich am Samstag auch einige junge Tiroler Kicker, die ihren Idolen beim Länderspiel ganz genau auf die Wadeln schauten. Beim Nachwuchsturnier der Tiroler Tageszeitung hatten der FC Wacker Innsbruck und der IAC den Einzug ins Endspiel geschafft. Die Reise zum ÖFB-Team war der verdiente Lohn.

Die IAC-Kicker hatten ebenso ihre Freude beim Länderspiel ... © Tobias Waidhofer