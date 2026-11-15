Van der Bellen am Volkstrauertag bei Steinmeier in Berlin

Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist am Sonntag anlässlich des Volkstrauertags bei seinem deutschen Amtskollegen Frank-Walter Steinmeier in Berlin. Zu Mittag legen die beiden Kränze an der zentralen Gedenkstätte der Bundesrepublik Deutschland für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Neuen Wache, nieder. Danach findet im Deutschen Bundestag eine Gedenkveranstaltung statt. Nach einer Gedenkrede Van der Bellens wird Steinmeier das Totengedenken sprechen.