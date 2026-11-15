Trump will Berufung gegen Stopp von Golfplatzumbau einlegen

Nach einem gerichtlichen Stopp des Plans von Donald Trump zum Umbau eines Golfplatzes in Washington will der US-Präsident juristisch gegen die Entscheidung vorgehen. Seine Regierung werde gegen die "äußerst schädliche und politische Entscheidung der Richterin" Berufung einlegen, schrieb Trump auf Truth Social. Die Bundesrichterin Ana Reyes hatte am Samstag angeordnet, dass der East Potomac Park, in dem die Anlage liegt, vorerst nicht wie von Trump verlangt geschlossen wird.

Die Richterin gab damit einer Beschwerde von Umweltschützern statt. Ende Oktober hatte sie bereits weitere Baumfällarbeiten in dem Park bis auf Weiteres verboten. Zuvor waren im Zusammenhang mit den geplanten Bauarbeiten mehr als 500 Bäume gefällt worden. Trump, leidenschaftlicher Golfspieler und Eigentümer mehrerer Golfanlagen, will den Golfplatz im Zentrum von Washington mit bisher erschwinglichen Preisen umgestalten und dort international bedeutende Turniere stattfinden lassen.

"Warum sollte eine Richterin die Übernahme eines schrecklichen und äußerst unsicheren Golfplatzes, über den man in ganz Washington (und weit darüber hinaus!) spottet, hinauszögern wollen, anstatt ihn schnell in einen großartigen und bewunderten Golfplatz zu verwandeln?", schrieb Trump auf Truth Social.

Trump hatte angekündigt, dass die Umbauarbeiten an dem 18-Loch-Golfplatz im November beginnen sollen. Für die Renovierungsarbeiten sollte der Park nach seinem Willen an diesem Sonntag geschlossen werden. Das Urteil der Bundesrichterin durchkreuzte nun diese Pläne.